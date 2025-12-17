ARK Restaurants stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ARK Restaurants ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARK Restaurants die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

ARK Restaurants hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,180 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,080 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat ARK Restaurants im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 165,75 Millionen USD. Im Vorjahr waren 183,54 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at