Arkaan Real Estate Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arkaan Real Estate Registered präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,8 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,130 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Arkaan Real Estate Registered ein Gewinn pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,44 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,48 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at