Arkade Developers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arkade Developers hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,55 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Arkade Developers 1,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at