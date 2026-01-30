|
Arkade Developers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Arkade Developers hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,04 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Arkade Developers mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
