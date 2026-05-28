Arkade Developers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arkade Developers hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arkade Developers 1,96 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arkade Developers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 INR. Im Vorjahr hatte Arkade Developers 9,25 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Arkade Developers 8,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at