17.12.2025 06:31:28
Arkan Al-Kuwait Real Estate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Arkan Al-Kuwait Real Estate veröffentlichte am 15.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,9 Millionen KWD, während im Vorjahreszeitraum 2,7 Millionen KWD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr hatte Arkan Al-Kuwait Real Estate ebenfalls ein EPS von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,60 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,27 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
