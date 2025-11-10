Arkema (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arkema (spons ADRs) lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Arkema (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Arkema (spons ADRs) 2,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,63 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at