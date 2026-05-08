Arkema (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arkema (spons ADRs) hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Arkema (spons ADRs) 2,55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at