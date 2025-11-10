ArkemaAct legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ArkemaAct hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ArkemaAct hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ArkemaAct 2,19 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,39 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at