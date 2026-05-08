ArkemaAct: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ArkemaAct hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ArkemaAct mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at