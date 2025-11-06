Arko Holdings Aktie
ISIN: IL0003100117
|
06.11.2025 01:39:40
ARKO Corp. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - ARKO Corp. (ARKO) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $12.01 million, or $0.10 per share. This compares with $8.23 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.4% to $2.020 billion from $2.279 billion last year.
ARKO Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.01 Mln. vs. $8.23 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.07 last year. -Revenue: $2.020 Bln vs. $2.279 Bln last year.
