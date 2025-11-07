ARKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARKO hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ARKO 2,02 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,28 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at