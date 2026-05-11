ARKO Petroleum A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ARKO Petroleum A gab am 10.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,26 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at