ARKO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARKO hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at