|Grönland-Konflikt
|
19.01.2026 20:17:00
Arktis-Strategie gesucht: Dänemark wirbt bei Nato für stärkere Präsenz
Der dänische Verteidigungsminister sagte demnach, die USA seien wichtig für die europäische Sicherheit. "Es gibt viele Dinge, die Europa nicht alleine stemmen kann", sagte er. "Aber manche Aussagen, die vom US-Präsidenten kommen, tun richtig weh", fügte Lund Poulsen hinzu.
Was Rutte zu dem Vorschlag einer Nato-Mission in der Arktis sagte und was Dänemark und Grönland dabei genau vorschwebt, ist nicht bekannt. Die Besitzansprüche der USA auf Grönland sind auch deswegen so brisant, weil die Vereinigten Staaten Teil der Nato sind und sich Trumps Drohung, die Insel unter die Kontrolle seines Landes zu bringen, gegen einen Verbündeten geht. Er hat auch bereits zu verstehen gegeben, dass er den Schutz Grönlands durch die Nato für nicht ausreichend hält.
In einem Post bei X schrieb der Nato-Generalsekretär, er habe mit Lund Poulsen und Motzfeldt über die Bedeutung der Arktis einschließlich Grönlands für die gemeinsame Sicherheit gesprochen und schloss mit den Worten: "Bei diesen wichtigen Fragen werden wir auch künftig als Verbündete zusammenarbeiten."
KOPENHAGEN/BRÜSSEL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.