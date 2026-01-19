Arktis-Strategie gesucht: Dänemark wirbt bei Nato für stärkere Präsenz

Grönland-Konflikt 19.01.2026 20:17:00

Im Ringen um einen Ausweg aus dem Grönland-Konflikt mit den USA haben Dänemark und Grönland Nato-Generalsekretär Mark Rutte eine Mission des Bündnisses in der Arktis vorgeschlagen.

Das sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bei einer Pressekonferenz zusammen mit seiner grönländischen Kollegin Vivian Motzfeldt laut dem dänischen Sender DR. Die beiden hatten sich in Brüssel mit Rutte getroffen.

Der dänische Verteidigungsminister sagte demnach, die USA seien wichtig für die europäische Sicherheit. "Es gibt viele Dinge, die Europa nicht alleine stemmen kann", sagte er. "Aber manche Aussagen, die vom US-Präsidenten kommen, tun richtig weh", fügte Lund Poulsen hinzu.

Was Rutte zu dem Vorschlag einer Nato-Mission in der Arktis sagte und was Dänemark und Grönland dabei genau vorschwebt, ist nicht bekannt. Die Besitzansprüche der USA auf Grönland sind auch deswegen so brisant, weil die Vereinigten Staaten Teil der Nato sind und sich Trumps Drohung, die Insel unter die Kontrolle seines Landes zu bringen, gegen einen Verbündeten geht. Er hat auch bereits zu verstehen gegeben, dass er den Schutz Grönlands durch die Nato für nicht ausreichend hält.

In einem Post bei X schrieb der Nato-Generalsekretär, er habe mit Lund Poulsen und Motzfeldt über die Bedeutung der Arktis einschließlich Grönlands für die gemeinsame Sicherheit gesprochen und schloss mit den Worten: "Bei diesen wichtigen Fragen werden wir auch künftig als Verbündete zusammenarbeiten."

KOPENHAGEN/BRÜSSEL (dpa-AFX)

Bildquelle: muratart / Shutterstock.com
