Arla Plast Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arla Plast Registered präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,72 SEK gegenüber 0,980 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 325,5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at