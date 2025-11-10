Arla Plast Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arla Plast Registered hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Arla Plast Registered im vergangenen Quartal 317,4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arla Plast Registered 392,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at