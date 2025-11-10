|
10.11.2025 06:31:29
Arla Plast Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arla Plast Registered hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Arla Plast Registered im vergangenen Quartal 317,4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arla Plast Registered 392,0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.