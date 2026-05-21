Arlandastad Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arlandastad Group Registered hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 83,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at