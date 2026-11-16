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16.11.2026 06:31:29
Arlandastad Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Arlandastad Group Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Arlandastad Group Registered 91,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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