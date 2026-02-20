Arlandastad Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arlandastad Group Registered hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Arlandastad Group Registered -0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 130,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arlandastad Group Registered einen Umsatz von 91,8 Millionen SEK eingefahren.

Arlandastad Group Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,400 SEK je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 377,00 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 338,66 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,730 SEK sowie einen Umsatz von 338,00 Millionen SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at