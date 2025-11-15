Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
15.11.2025 16:25:04
Arlington Capital Adds Data Center Company Iren With 76,000 Share Buy
Arlington Capital Management, Inc. initiated a new position in Iren Limited, acquiring 76,117 shares valued at approximately $3.6 million, according to its Nov. 14, SEC filing.Arlington Capital Management, Inc. disclosed a new stake in Iren Limited (NASDAQ:IREN), purchasing 76,117 shares during the third quarter of 2025. The position, valued at approximately $3.6 million, was revealed in a Form 13-F filed with the Securities and Exchange Commission on Nov. 14 (see filing). This move brings the total number of reportable positions in the fund to 103.IREN Limited is a Sydney-based company specializing in the ownership and operation of data centers and computing infrastructure, primarily for Bitcoin mining. The company integrates hardware and electrical infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Iren S.p.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,30
|-3,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.