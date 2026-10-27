Arlo Technologies Approves Share Buyback Program Of Upto $100 Mln, Pre-market Shares Up

(RTTNews) - Tuesday, Arlo Technologies (ARLO), a smart home security services provider, approved a share repurchase program of upto $100 million through December 31, 2028.

The company will buy back shares on the open market when it considers the purchases to be in the best interests of the company and its shareholders.

"The authorization of a new stock repurchase program of this magnitude reflects our board and management's belief that our shares are undervalued relative to the company's long-term value. This program underscores our commitment to delivering value to stockholders while continuing to invest in other pillars of our capital allocation plan," said Matthew McRae, Chief Executive Officer of Arlo Technologies.

On the NYSE in the pre-market hours, the shares were trading 4.04 percent up at $12.88 after closing Monday's trading 4.99 percent down.