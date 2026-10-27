Arlo Technologies Aktie
WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016
|
27.10.2026 14:19:48
Arlo Technologies Approves Share Buyback Program Of Upto $100 Mln, Pre-market Shares Up
(RTTNews) - Tuesday, Arlo Technologies (ARLO), a smart home security services provider, approved a share repurchase program of upto $100 million through December 31, 2028.
The company will buy back shares on the open market when it considers the purchases to be in the best interests of the company and its shareholders.
"The authorization of a new stock repurchase program of this magnitude reflects our board and management's belief that our shares are undervalued relative to the company's long-term value. This program underscores our commitment to delivering value to stockholders while continuing to invest in other pillars of our capital allocation plan," said Matthew McRae, Chief Executive Officer of Arlo Technologies.
On the NYSE in the pre-market hours, the shares were trading 4.04 percent up at $12.88 after closing Monday's trading 4.99 percent down.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Arlo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Arlo Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Arlo Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arlo Technologies Inc Registered Shs
|11,54
|4,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street dürfte Erholung fortsetzen -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen dürften fester in den Handel einsteigen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.