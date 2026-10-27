Arlo Technologies Aktie

Arlo Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 14:19:48

Arlo Technologies Approves Share Buyback Program Of Upto $100 Mln, Pre-market Shares Up

(RTTNews) - Tuesday, Arlo Technologies (ARLO), a smart home security services provider, approved a share repurchase program of upto $100 million through December 31, 2028.

The company will buy back shares on the open market when it considers the purchases to be in the best interests of the company and its shareholders.

"The authorization of a new stock repurchase program of this magnitude reflects our board and management's belief that our shares are undervalued relative to the company's long-term value. This program underscores our commitment to delivering value to stockholders while continuing to invest in other pillars of our capital allocation plan," said Matthew McRae, Chief Executive Officer of Arlo Technologies.

On the NYSE in the pre-market hours, the shares were trading 4.04 percent up at $12.88 after closing Monday's trading 4.99 percent down.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arlo Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Arlo Technologies Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arlo Technologies Inc Registered Shs 11,54 4,72% Arlo Technologies Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street dürfte Erholung fortsetzen -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen dürften fester in den Handel einsteigen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen