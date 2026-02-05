Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|Bilanz vorgelegt
|
05.02.2026 15:43:00
Arm-Aktie gewinnt: Umsatz klettert über Milliardenmarke
Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.
Der Umsatz von Arm belief sich im Berichtszeitraum auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 983 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar vorhergesagt hatten.
Die Arm-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 0,89 Prozent auf 105,83 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
