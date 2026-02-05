Arm Holdings Aktie

Arm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

Bilanz vorgelegt 05.02.2026 15:43:00

Arm-Aktie gewinnt: Umsatz klettert über Milliardenmarke

Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblicke in die Geschäftsenwicklung des jüngsten Jahresviertels gegeben.

Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.

Der Umsatz von Arm belief sich im Berichtszeitraum auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 983 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar vorhergesagt hatten.

Die Arm-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 0,89 Prozent auf 105,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

