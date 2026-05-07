Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
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07.05.2026 10:52:00
Arm-Aktie gibt trotzdem ab: Arm schlägt Analystenschätzungen im Schlussquartal
Im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 STIEG / FIEL der Gewinn von Arm von 0,20 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum auf nun 0,60 US-Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen zuvor in ihren Schätzungen ein EPS von 0,582 US-Dollar zugetraut.
Auf der Umsatzseite verzeichnete Arm einen Sprung von 1,24 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal des Vorjahres auf nun 1,49 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsumsatz fiel damit besser aus, als von Analysten erhofft (1,47 Milliarden US-Dollar).
Die Arm-Aktie bewegt sich an der NASDAQ vorbörslich zeitweise bei 224,98 US-Dollar und damit 5,19 Prozent tiefer.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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