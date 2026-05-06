Arm Holdings Aktie

Arm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

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Chipdesigner öffnet Bücher 06.05.2026 22:18:00

Arm-Aktie hebt ab: Arm schlägt Analystenschätzungen im Schlussquartal

Arm-Aktie hebt ab: Arm schlägt Analystenschätzungen im Schlussquartal

Arm hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. So hat der Chipdesigner abgeschnitten.

Im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 STIEG / FIEL der Gewinn von Arm von 0,20 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum auf nun 0,60 US-Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen zuvor in ihren Schätzungen ein EPS von 0,582 US-Dollar zugetraut.

Auf der Umsatzseite verzeichnete Arm einen Sprung von 1,24 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal des Vorjahres auf nun 1,49 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsumsatz fiel damit besser aus, als von Analysten erhofft (1,47 Milliarden US-Dollar).

Die Arm-Aktie bewegt sich an der NASDAQ nachbörslich zeitweise bei 255,47 US-Dollar und damit 7,63 Prozent höher.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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