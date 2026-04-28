Arm-Aktie korrigiert nach spektakulärem KI-Lauf deutlich

Nach einer monatelangen Rally gerät die Arm-Aktie deutlich unter Druck. Was hinter dem Kurssturz steckt und was er für Anleger bedeutet.

• Arm mit deutlichem Kursrückgang nach starker KI-getriebener Rally• Hohe Bewertung macht Aktie anfällig für Korrekturen• Marktreaktion stark von Sentiment und Erwartungen geprägt

Die jüngste Erfolgsgeschichte des Halbleiterdesigners Arm Holdings am Aktienmarkt hat zu Beginn der neuen Handelswoche einen herben Dämpfer erhalten. Nachdem der Chip-Designer aus Großbritannien über Monate hinweg von der Euphorie rund um künstliche Intelligenz getragen wurde, scheint der Rally nun die Puste auszugehen. Am Montag verzeichnete das Papier an der Technologiebörse NASDAQ einen deutlichen Rückgang von 8,06 Prozent und beendete den Handel bei 215,88 US-Dollar. Dieser Abwärtstrend setzt sich am Dienstag unvermindert fort: Im Handel rutscht die Aktie um weitere 8,02 Prozent ab und fällt damit unter die psychologisch wichtige Marke auf 198,57 US-Dollar.

Gewinnmitnahmen nach fast 100 Prozent Kursplus

Der aktuelle Kursrutsch ist vor allem im Kontext der vorangegangenen, enormen Kursrally zu sehen. Seit Jahresbeginn konnte die Arm-Aktie trotz der jüngsten Verluste ein beeindruckendes Plus von 97,49 Prozent vorweisen. Diese massive Wertsteigerung hat das Papier anfällig für Gewinnmitnahmen gemacht, da Investoren angesichts der hohen Bewertung beginnen, ihre Positionen glattzustellen. Marktbeobachter wiesen bereits in den vergangenen Wochen darauf hin, dass die Erwartungen an die Monetarisierung der KI-Technologien extrem hoch gesteckt waren und die Aktie nach der Verdopplung des Kurses in so kurzer Zeit eine gesunde Korrektur benötigte.

Die KI-Euphorie verliert an Dynamik

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Schwächephase ist laut Marktanalysen die nachlassende Dynamik im gesamten Sektor der Künstlichen Intelligenz. Während Arm lange Zeit als einer der größten Profiteure des Hardware-Booms galt, mehren sich nun die Stimmen, die vor einer Überhitzung warnen. Es wird zunehmend fraglich, ob das Unternehmen das hohe Wachstumstempo der letzten Monate beibehalten kann, um die aktuelle Marktbewertung langfristig zu rechtfertigen. Wenn die allgemeine Begeisterung für KI-Titel nachlässt, geraten besonders jene Werte unter Verkaufsdruck, die zuvor die stärksten Zuwächse verzeichneten.

Ausblick und fundamentale Einordnung/h2>

Trotz des zweistelligen prozentualen Rückgangs innerhalb weniger Handelsstunden bleibt die fundamentale Positionierung von Arm im Halbleitermarkt stark. Dennoch zeigt die aktuelle Volatilität, wie nervös die Anleger auf jede Veränderung im Marktsentiment reagieren. Der Fall unter die Marke von 200 US-Dollar im US-Handel könnte weitere technische Verkäufe auslösen, falls die Aktie keine Unterstützung findet. Für langfristig orientierte Anleger stellt sich nun die Frage, ob dieser Rücksetzer lediglich eine notwendige Abkühlung darstellt oder ob der Höhepunkt des KI-Hypes für Arm-Holdings vorerst überschritten ist.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at