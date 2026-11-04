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WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

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Bilanzvorlage 04.11.2026 22:27:00

Arm-Aktie reagiert negativ auf Quartalsbilanz und Wachstumsausblick

Arm-Aktie reagiert negativ auf Quartalsbilanz und Wachstumsausblick

Der Chipkonzern Arm legte seine Quartalsbilanz vor. Anleger blicken insbesondere auf den Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum sowie die Reaktion der Arm-Aktie.

Der Chipkonzern Arm hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des Gewinns je Aktie und des Umsatzes.

Gewinn je Aktie über den Erwartungen

Beim bereinigten Gewinn je Aktie erzielte Arm einen Wert von 0,52 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis über dem Analystenkonsens von 0,47 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz meldete Arm unterdessen einen Wert von 1,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem kräftigen Anstieg auf 1,38 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 1,14 Milliarden US-Dollar an Erlösen angefallen waren. Diese Erwartungen konnte Arm übererfüllen.

Arm erwartet weiteres Wachstum bei Lizenzerlösen

Bis zum Geschäftsjahr 2031 rechnet der Chipdesigner Arm mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent bei seinen umsatzabhängigen Lizenzerlösen. Untermauert wird diese positive Entwicklung von einem neuen Meilenstein der Partnerunternehmen, die in einem Quartal die Rekordmarke von 10 Milliarden ausgelieferten Chips auf Arm-Basis erreicht haben.

Arm-Aktie nach Quartalszahlen im Minus

Die Arm-Aktie reagiert auf die veröffentlichten Quartalszahlen an der NASDAQ mit einem Verlust von 3,3 Prozent auf 185,47 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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