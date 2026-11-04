Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|Bilanzvorlage
|
04.11.2026 22:27:00
Arm-Aktie reagiert negativ auf Quartalsbilanz und Wachstumsausblick
Der Chipkonzern Arm hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des Gewinns je Aktie und des Umsatzes.
Gewinn je Aktie über den Erwartungen
Beim bereinigten Gewinn je Aktie erzielte Arm einen Wert von 0,52 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis über dem Analystenkonsens von 0,47 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.
Beim Umsatz meldete Arm unterdessen einen Wert von 1,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem kräftigen Anstieg auf 1,38 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 1,14 Milliarden US-Dollar an Erlösen angefallen waren. Diese Erwartungen konnte Arm übererfüllen.
Arm erwartet weiteres Wachstum bei Lizenzerlösen
Bis zum Geschäftsjahr 2031 rechnet der Chipdesigner Arm mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent bei seinen umsatzabhängigen Lizenzerlösen. Untermauert wird diese positive Entwicklung von einem neuen Meilenstein der Partnerunternehmen, die in einem Quartal die Rekordmarke von 10 Milliarden ausgelieferten Chips auf Arm-Basis erreicht haben.
Arm-Aktie nach Quartalszahlen im Minus
Die Arm-Aktie reagiert auf die veröffentlichten Quartalszahlen an der NASDAQ mit einem Verlust von 3,3 Prozent auf 185,47 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at
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