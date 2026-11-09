QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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09.11.2026 10:32:00
Arm and Qualcomm Lead Mobile Chip Design. 1 Stock Is the Better Buy.
The share prices of two mobile industry chip designers, Qualcomm (NASDAQ: QCOM) and Arm Holdings (NASDAQ: ARM), plummeted after they reported their quarterly earnings on Wednesday, Nov. 4.
Qualcomm stock was down roughly 14% after missing earnings estimates, while Arm stock also fell 14% on a weaker-than-hoped outlook. The lukewarm results happened to come out on a day when there was a massive post-election sell-off, with the Nasdaq Composite down roughly 1,000 points on Nov. 5, or about 4%.
Is this a buying opportunity for either mobile chip provider?
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