NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 09:09:05
Arm CEO Haas approached by Nvidia board’s recruitment firm to replace Jensen Huang
The process of reaching out to executives amid a search for Jensen Huang’s replacement has begunWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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01:42
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|18.11.26
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|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
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|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
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|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
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|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.