Meritor Aktie
WKN DE: 502645 / ISIN: US0433531011
|
23.11.2026 22:50:22
Arm CEO Rene Haas Extends Contract, Becomes SoftBank Vice Chairman
(RTTNews) - Arm Holdings (ARM) CEO Rene Haas has extended his contract through 2033, reaffirming his commitment to the chip designer amid speculation that Nvidia (NVDA) could consider him as a successor to Jensen Huang.
Nvidia's board had reportedly approached Haas during its search for a new chief executive following Huang's departure. Haas previously spent several years at Nvidia, rising to vice president and general manager of its computing products business before joining Arm in 2013. He became Arm's CEO in 2022 and oversaw its return to public markets through a $65 billion Nasdaq listing in 2023.
Arm also announced that Haas will become vice chairman of SoftBank Group (9984.T), effective December 1. Haas said he remains confident in Arm's future and is committed to developing the company's long-term potential.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meritor Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Meritor Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- US-Börsen schließlich erholt -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.