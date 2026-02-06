Arm legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arm äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 983,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at