Credo Technology Group Aktie

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WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

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01.10.2026 20:21:44

Arm vs. Credo Technology Group: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence reshapes the global data landscape, infrastructure providers are seeing unprecedented demand. Investors must decide between the widespread architectural reach of Arm (NASDAQ:ARM) and the specialized connectivity of Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO).

Arm provides the fundamental blueprint for processors found in billions of devices, while Credo focuses on the high-speed pathways that move data between servers. Both companies are essential to the expansion of modern computing, but they differ significantly in scale, growth rates, and how the market values their future potential.

Arm designs the fundamental compute platforms that power almost every smartphone on Earth. Instead of manufacturing chips directly, the company licenses its intellectual property to other manufacturers, earning royalties and licensing fees. This capital-light model allows it to maintain a presence in over 350 billion chips worldwide while expanding into data centers and edge computing.

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