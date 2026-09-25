Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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25.09.2026 21:14:12

ARM vs. Intel: What Revenue Growth Trends Reveal About These Artificial Intelligence Companies

ARM (NASDAQ:ARM) primarily generates its revenue by conceptualizing, engineering, and licensing core computer processing unit designs alongside complementary technology solutions.

During the evaluated window, it expanded its operational business into selling production silicon directly to external customers instead of relying entirely on its historical licensing model, and it also formally announced a joint research and development agreement with Samsung Electronics to produce next-generation customized systems-on-chips for smartphones and other terminal consumer devices.

Intel (NASDAQ:INTC) earns most of its overall revenue by designing, manufacturing, and selling various computing and related end products.

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