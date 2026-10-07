Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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07.10.2026 19:35:21
ARM vs. Marvell Technology: What Revenue Trends for These Artificial Intelligence Companies Tell Investors
ARM (NASDAQ:ARM) primarily generates its operating revenue by conceptualizing, engineering, and licensing core computing processing unit designs, graphics processing units, and complementary system intellectual property solutions for various semiconductor manufacturers and original equipment manufacturers operating across multiple global industries.
It collaborated with several partner organizations to develop a capability framework tailored specifically for autonomous systems, and it recently hosted a developer event in California to actively support newly emerging computing architectures across the broader technology landscape.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily generates its revenue by designing and providing data infrastructure semiconductor solutions, integrated analog circuits, storage controllers, and specialized ethernet processors that span from the centralized data center core directly out to the broader network edge.
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