Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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11.09.2026 18:48:28
Arm vs. Sandisk: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
The semiconductor landscape is shifting as artificial intelligence demands both specialized processing and massive storage. Deciding between Arm (NASDAQ:ARM) and Sandisk (NASDAQ:SNDK) requires weighing premium architectural dominance against cyclical hardware growth.
Arm licenses intellectual property for chip designs, earning royalties on billions of devices. Sandisk manufactures physical memory products like solid-state drives and flash cards. While Arm offers a high-margin, asset-light model, Sandisk provides the essential hardware foundation for data-heavy artificial intelligence workloads, making this a choice between architectural influence and manufacturing scale.
Arm designs the basic blueprints for the chips that power everything from smartphones to data centers. According to its latest annual report, filed for the period ending March 31, 2026, the company employed over 9,500 people to support its licensing and royalty model. It primarily generates revenue by charging chipmakers for the right to use its intellectual property and then collecting a fee for every chip sold.
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