Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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23.09.2026 23:20:08

Arm vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Chip Stock Is a Better Buy in 2026?

The chip industry remains the foundation of modern technology, but investors face a choice between two very different giants: Arm (NASDAQ:ARM) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM). Which is the better buy?

Arm creates the intellectual property used to design chips, while Taiwan Semiconductor Manufacturing physically manufactures them. One sells the blueprint, the other owns the factory. Both companies benefit from the rise of artificial intelligence, yet their business models and financial profiles offer distinct risk and reward trade-offs for retail investors.

Arm designs central processing units (CPUs) and compute platforms, licensing this technology to many of the world's leading semiconductor stocks. According to its latest annual report, filed for the fiscal year ended March 31, 2026, its energy-efficient designs power over 99% of smartphones sold globally. The company does not disclose specific customer concentration details in its latest filing, though it serves a wide variety of markets.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 80 375,00 1,84% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
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