Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
|
23.09.2026 23:20:08
Arm vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Chip Stock Is a Better Buy in 2026?
The chip industry remains the foundation of modern technology, but investors face a choice between two very different giants: Arm (NASDAQ:ARM) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM). Which is the better buy?
Arm creates the intellectual property used to design chips, while Taiwan Semiconductor Manufacturing physically manufactures them. One sells the blueprint, the other owns the factory. Both companies benefit from the rise of artificial intelligence, yet their business models and financial profiles offer distinct risk and reward trade-offs for retail investors.
Arm designs central processing units (CPUs) and compute platforms, licensing this technology to many of the world's leading semiconductor stocks. According to its latest annual report, filed for the fiscal year ended March 31, 2026, its energy-efficient designs power over 99% of smartphones sold globally. The company does not disclose specific customer concentration details in its latest filing, though it serves a wide variety of markets.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
20.07.26
|Weitere Milliarden für Arizona: TSMC-CFO kündigt Ausbau der US-Investitionen an (finanzen.at)
|
17.07.26
|TSMC-Aktie zwischen KI-Chancen und Risiken: Warum Analysten zuversichtlich bleiben (finanzen.at)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|TSMC-Aktie vor neuem Kurssprung? UBS schraubt Preisziel wegen KI-Boom hoch (finanzen.at)
|
17.04.26
|TSMC-Aktie im Rückwärtsgang: Anleger nehmen nach Rekordquartal Gewinne mit (finanzen.at)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.