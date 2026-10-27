Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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27.10.2026 15:35:01
Arm vs. Western Digital: Which Tech Stock Is the Better Buy in November?
The surge in artificial intelligence (AI) has forced investors to choose between infrastructure providers. Choosing between Arm (NASDAQ:ARM) and Western Digital (NASDAQ:WDC) involves weighing architectural licensing against physical data storage solutions.
Arm provides the blueprints for power-efficient processors found in nearly every smartphone and increasingly in data centers. Western Digital manufactures the physical hardware used to store vast amounts of digital information. While both benefit from rising compute demands, they operate at opposite ends of the hardware stack with very different financial profiles.
Arm designs and licenses processor architecture and software to a wide range of partners among semiconductor stocks. The company targets several high-growth markets including mobile devices, automotive systems, and cloud-based artificial intelligence. While its technology powers billions of devices, Arm does not disclose specific major customers in its regulatory filings.
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