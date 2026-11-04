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04.11.2026 06:31:28
Armada Hoffler Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Armada Hoffler Properties hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Armada Hoffler Properties -0,040 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Armada Hoffler Properties mit einem Umsatz von insgesamt 52,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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