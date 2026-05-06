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06.05.2026 06:31:29
Armada Hoffler Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Armada Hoffler Properties hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Armada Hoffler Properties vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Armada Hoffler Properties im vergangenen Quartal 52,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Armada Hoffler Properties 114,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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