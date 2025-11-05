|
05.11.2025 06:31:28
Armada Hoffler Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Armada Hoffler Properties veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 96,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 48,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armada Hoffler Properties 187,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!