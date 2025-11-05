Armada Hoffler Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Armada Hoffler Properties veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 96,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 48,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armada Hoffler Properties 187,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at