Armada Hoffler Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Armada Hoffler Properties ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Armada Hoffler Properties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Armada Hoffler Properties 0,040 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at