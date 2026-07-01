|
01.07.2026 06:31:29
Armada Mercantile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Armada Mercantile hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 266,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,16 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,16 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.