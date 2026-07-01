Armada Mercantile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Armada Mercantile hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 266,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,16 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,16 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at