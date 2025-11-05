|
05.11.2025 06:31:28
Armada Mercantile präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Armada Mercantile veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite hat Armada Mercantile im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Armada Mercantile 0,0 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!