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14.08.2026 06:31:29
Arman Financial Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arman Financial Services lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -13,900 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Arman Financial Services 2,02 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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