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29.05.2026 06:31:29
Arman Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arman Financial Services hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Arman Financial Services 12,17 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,92 Prozent zurück. Hier wurden 1,76 Milliarden INR gegenüber 1,99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 53,91 INR gegenüber 49,67 INR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,53 Prozent auf 6,46 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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