Armanino Foods Of Distinction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Armanino Foods Of Distinction hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,15 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Armanino Foods Of Distinction mit 0,150 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at