13.11.2025 06:31:28
Armanino Foods Of Distinction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Armanino Foods Of Distinction äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Armanino Foods Of Distinction noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Armanino Foods Of Distinction in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,7 Millionen USD im Vergleich zu 17,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
