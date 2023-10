Armee: 189 Soldaten unter Todesopfern des jüngsten Hamas-Terrors

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Unter den mehr als 1200 Todesopfern der Terrorattacken der Hamas in Israel sind nach Stand vom Mittwoch auch 189 Soldaten. Das teilte Israels Armee am Abend mit. Die weitaus meisten der bei den Großangriffen getöteten Menschen sind demnach Zivilisten.

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas Massaker in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das folgenschwerste Blutvergießen seit der israelischen Staatsgründung 1948. Mindestens 3000 Menschen wurden dabei verletzt und rund 150 in den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen entführt.

Israel reagierte mit schweren Luftangriffen auf den dicht besiedelten Küstenstreifen. Dabei wurden dort mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere verletzt./cir/DP/zb