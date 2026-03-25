25.03.2026 14:58:39

Armee: Iranische Raketenteile im Libanon abgestürzt

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind nach ersten Militärangaben Teile einer iranischen Rakete abgestürzt. Die libanesische Armee teilte mit, dass das eigentliche Ziel außerhalb des libanesischen Territoriums gelegen haben müsse. Die Rakete sei in großer Höhe explodiert. Als mögliche Ursachen würden eine technische Fehlfunktion oder der Abschuss durch eine Abfangrakete in Betracht gezogen. Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag.

Das israelische Militär teilte bereits am Abend mit, dass eine iranische Rakete auf libanesisches Territorium gefallen sei.

Unter Bewohnern war gestern Panik ausgebrochen, als nach dem Absturz der Raketenteile Explosionen nahe der US-Botschaft unweit der Hauptstadt Beirut zu hören waren. Bei der Küstenstadt Dschunie schlugen Trümmer ein. Es gab die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Der Iran äußerte sich bisher nicht.

Die Hisbollah im Libanon wird vom Iran unterstützt und kämpft aktuell

- ebenso wie der Iran - mit Raketen und Drohnen gegen den gemeinsamen

Erzfeind Israel./arj/DP/jha

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