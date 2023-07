Armee-Spitze in Niger schließt sich Putschisten an

Niamey (Reuters) - In Niger hat sich die Armee dem Putsch der Präsidentengarde gegen Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum angeschlossen.

Der Chef des Generalstabs billigte am Donnerstag in einer schriftlichen Erklärung das Vorgehen der Elitetruppe und rechtfertigte die Absetzung Bazoums unter anderem damit, eine Destabilisierung des Landes müsse verhindert werden. Bazoum selbst hatte noch am Vormittag in sozialen Medien dazu aufgerufen, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu retten. In der Hauptstadt Niamey versammelten sich Hunderte Anhänger der Putschisten vor dem Parlament. Einige schwenkten russische Flaggen und skandierten antifranzösische Slogans. Offen blieb zunächst, wer Bazoums Aufgaben übernehmen wird.

In der Erklärung des Generalstabs hieß es, eine tödliche Konfrontation müsse vermieden und die Sicherheit der Bevölkerung sichergestellt werden. Zudem müsse die Unversehrtheit des Präsidenten und seiner Familie bewahrt werden. Am Mittwochabend hatte der Luftwaffen-Oberst Amadou Abdramane im staatlichen Fernsehen im Namen der Putschisten erklärt, der Präsident sei abgesetzt. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte hätten beschlossen, "dem Regime, das Sie kennen, wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage und der schlechten Regierungsführung, ein Ende zu setzen". Die Landesgrenzen seien geschlossen, eine Ausgangssperre verhängt und alle Institutionen der Republik suspendiert worden. Ob der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, besondere Aufgaben übernehmen wird, war zunächst unklar.

Außenminister Hassoumi Massoudou forderte über den Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) "alle Demokraten und Patrioten" auf, dieses "gefährliche Abenteuer" scheitern zu lassen. Dem Sender France 24 sagte er am Donnerstagmorgen, Bazoum werde noch immer im Präsidentenpalast festgehalten. Wo sich der Minister selbst aufhielt, war unklar. In der Hauptstadt war es am Morgen ruhig. Am Mittwoch hatten sich Bazoum-Anhänger in der Stadt versammelt und gegen den Machtwechsel protestiert.

BUNDESREGIERUNG FORDERT FREILASSUNG BAZOUMS

Die UN und europäische Staaten bekräftigten ihre Kritik am Vorgehen der Militärs. In Berlin verurteilte das Auswärtige Amt den Versuch, die demokratische Ordnung Nigers umzustoßen und forderte die Freilassung von Bazoum. Deutschland hat Bundeswehrsoldaten im Rahmen multinationaler Einsätze nach Niger entsandt.

Die jüngste Entwicklung verfestigt den Eindruck, dass der Westen einen weiteren Verbündeten beim Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone und gegen illegale Migration nach Europa verlieren könnte. In den Nachbarländern Mali und Burkina Faso brachen Militärregierungen nach gewaltsamen Machtübernahmen Beziehungen zum Westen ab und näherten sich Russland an.

Nigers Rolle war für den Westen immer wichtiger geworden, Frankreich verlegte vergangenes Jahr Truppen aus Mali nach Niger. Ein Militärflugzeug der ehemaligen Kolonialmacht landete nach Angaben des nigrischen Militärs am Donnerstag trotz Verbots auf einem Flugplatz des afrikanischen Landes. Frankreichs Verteidigungs- und Außenministerium nahmen zu den Angaben zunächst nicht Stellung.

Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen westafrikanischen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat.

